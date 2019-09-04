В Ленобласть в четверг нагрянут дожди и туман

В Ленобласть в четверг нагрянут дожди и туман
В Ленобласти три дня будут идти кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Пятое сентября в Ленобласти обещает быть теплым и туманным. Температура воздуха в дневное время составит от 17 до 22 градусов по Цельсию.

В регионе ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако, днем существенных осадков не предвидится.

В ночное время и на востоке региона обещают туман. Ветер южных и юго-западных направлений будет меняться от слабых до умеренных порывов. Похолодание возможно у водоемов. Там температура воздуха составит 14 градусов тепла.

Кратковременные дожди останутся в Ленобласти 6 и 7 сентября. В пятницу в отдельных районах возможны грозы и ливни. Температура воздуха в эти дни будет меняться от плюс 16 до плюс 21.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погода в Петербурге позволит купаться еще неделю. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

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