Хабиб может провести бой в России в 2020 году

Хабиб может провести бой в России в 2020 году
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что о возможном бое спортсмена в России в предстоящем году.

Со слов отца, мастер боевых искусств в случае защиты пояса в Абу-Даби может провести бой в Москве. Он также добавил, что там есть все необходимое для этого.

Нурмагомедов отметил, что хотел бы, чтобы последний бой сына прошел в столице, где он смог бы в последний раз защитить свой титул. Он уверен, что UFC могли бы разрешить такой поединок.

В субботу, 7 сентября, боец проведет бой с американцем Дастином Порье, который состоится в Абу-Даби в рамках UFC 242.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что журнал Forbes назвал Хабиба успешной звездой страны. Информацию опубликовали на официальном сайте издания.

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