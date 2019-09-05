ОНК просит Бастрыкина проверить начальника “Крестов”

ОНК просит Бастрыкина проверить начальника “Крестов”
"Крестам" остро не хватает персонала. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Наблюдатели пообщались с заключенными и их близкими и считают, что сотрудники СИЗО превышали полномочия.

Общественная наблюдательная комиссия просит Александра Бастрыкина проверить работу врио начальника “Крестов” Никиты Ильина. Представители ОНК считают, что глава СК может найти в действиях Ильина признаки халатности и превышения полномочий.

Автор обращения Яна Теплицкая заявила, что обращение строили на рассказах заключенных и их близких. СИЗО-1 руководит Владимир Ивлев, но он уезжал и его заменял Ильин, когда в Сеть попало видео порки арестанта и ФСИН приехали в изолятор с проверкой.

Видеозапись, на которой одного из заключенных били палкой, распространили в Интернете в начале августа. Инспекторы ФСИН нашли множество нарушений в “Крестах”: перевод арестантов из одной камеры в другую не учитывался. СИЗО в Колпино рассчитан на 4 тысячи человек. Во ФСИН отметили, что “Крестам” остро не хватает персонала.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ФСИН уволила и наказала несколько сотрудников после проверки в “Крестах”.

бастрыкин ильин колпино кресты ОНК пытки сизо
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кадеты и солдаты вышли на Дворцовую с песнями и техникой
Из-за пожара в Кудрово эвакуировали более 100 жильцов
Каршеринг влетел в стоящий автобус в Обухово
ОНК просит Бастрыкина проверить начальника “Крестов”
Удар машин на Парашютной разбудил петербуржцев
Мужчину вырезали из Solaris после ДТП на Софийской улице
Автобус с туристами из Китая перевернулся в Новой Зеландии
В Петербурге отметят 145-летие российской тельняшки