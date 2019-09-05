Греф объяснил свою ненависть к школьным экзаменам

Греф считает, что школьники привыкают работать за оценки и не делают без них ничего. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Греф считает, что школьники привыкают работать за оценки и не делают без них ничего. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Глава “Сбербанка” поставил свою целью убить систему оценок в школах.

Глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал школьные экзамены. Бизнесмен заявил, что его цель — убить их.

Греф объяснил, что именно ему не нравится в экзаменах на Восточном экономическом форуме 5 сентября. По его словам, школьники трудятся только за оценки и не хотят ничего делать без них. Экзамены убивают в детях тягу к учебе.

Единственной формой выпускных экзаменов в школах РФ с 2009 года является ЕГЭ. Обязательными являются экзамены по русскому языку и математике, причем последняя с 2015 года делится на профильную и базовую: базу нужно сдать всем, а профиль необходим для поступления в вузы по специальности.

Ранее GazetaSPb сообщила об изменениях, которые ждут ЕГЭ в 2020 году.