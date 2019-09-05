В Ленобласти начался период активности лосей

В Ленобласти начался период активности лосей
Штраф за сбитого лося 40 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Водителей Ленобласти предупреждают об осторожности на дорогах, так как с началом осени шансы столкнуться с животным возрастают.

Проезжая рядом с лесами водителям следует быть особенно внимательными. Не все трассы оснащены ограждениями, из-за чего лоси могут свободно выскочить на проезжую часть и спровоцировать ДТП.

В период активности у лосей теряется осторожность, они могут выйти в людные места. Нужно помнить, что к животному нельзя подходить, оно может напасть.

Штраф за сбитого лося придется заплатить в размере 40 тыс. рублей. Сумма увеличится в три раза, если обнаружится, что действие было совершено намеренно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в борьбе со скользкими дорогами в Ленобласти будут использовать современное оборудование.

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