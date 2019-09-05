Стало известно, где в Петербурге платят больше всего за неполный рабочий день

Меньше всего работодатели платят работникам в сфере ЖКХ - около 17 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Меньше всего работодатели платят работникам в сфере ЖКХ - около 17 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Аналитики провели исследование и выяснили, в какой сфере жителям Петербурга платят больше всего при неполном рабочем дне.

Согласно данным «Авито Работа», наиболее привлекательную зарплату в Петербурге при нестандартном рабочем дне получают работники сферы автомобильного бизнеса. Их заработок составляет около 70 тысяч рублей в месяц, это на 13,2% больше зарплаты при полном рабочем дне.

Также при сокращенном рабочем графике хорошо получают специалисты в сфере управления персоналом — более 47 тысяч рублей, что на 9,1% больше.

Меньше всего работодатели платят работникам в сфере ЖКХ — около 17 тысяч рублей, маркетологам — почти 21 тысячу рублей и работникам в сфере страхования — около 21 тысячи рублей.

В среднем оклад по Петербургу при неполном дне составляет чуть более 30 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что зарплаты в Петербурге: от 34 до 140 тысяч рублей.