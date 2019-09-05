Из сердца 11-летней девочки достали стальную иглу

Из сердца 11-летней девочки достали стальную иглу
Состояние пациентки остается нестабильным. Фото: pixabay.com

Врачи не понимают, как предмет попал в организм ребенка и почему девочка до сих пор жива.

В Китая 11-летняя девочка пожаловалась родителям на боли в груди. Ее отвезли в больницу и врачи вытащили из сердца иголку.

Сначала медики решили, что у ребенка развивается миокардит, сообщает Thepaper.cn. Рентген показал, что в сердце девочки торчала стальная игла длиной 7 см. Как она попала в организм, как вошла в сердце, почему ребенок жив — эти вопросы остаются открытыми. Ими займется полиция Харбина.

Игла двигалась с каждым ударом сердца. Врачам пришлось провести две операции, прежде чем они наконец смогли вытащить предмет. Сейчас они продолжают бороться за жизнь пациентки — ее состояние остается нестабильным.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пенсионер проглотил вставную челюсть во время операции — ее нашли через неделю.

врачи девочка дети игла Китай операция сердце
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузова хочет купить недвижимость на Бали за 20 млн
Ураган Дориан выбросил на пляжи Флориды пакеты с кокаином
В Крыму затонул прогулочный катер, есть погибшие
Из сердца 11-летней девочки достали стальную иглу
Вертолет Минобороны потерпел крушение под Саратовом
Иномарка сбила школьника, перебегавшего дорогу в Выборгском районе
Главу нелегального банка привезли на суд в Петербург из Испании
«Хенкель» открывает новый завод в Тосно