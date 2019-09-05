Из сердца 11-летней девочки достали стальную иглу

Врачи не понимают, как предмет попал в организм ребенка и почему девочка до сих пор жива.

В Китая 11-летняя девочка пожаловалась родителям на боли в груди. Ее отвезли в больницу и врачи вытащили из сердца иголку.

Сначала медики решили, что у ребенка развивается миокардит, сообщает Thepaper.cn. Рентген показал, что в сердце девочки торчала стальная игла длиной 7 см. Как она попала в организм, как вошла в сердце, почему ребенок жив — эти вопросы остаются открытыми. Ими займется полиция Харбина.

Игла двигалась с каждым ударом сердца. Врачам пришлось провести две операции, прежде чем они наконец смогли вытащить предмет. Сейчас они продолжают бороться за жизнь пациентки — ее состояние остается нестабильным.

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