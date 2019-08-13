Пенсионер проглотил вставную челюсть во время операции — ее нашли через неделю

Пенсионер проглотил вставную челюсть во время операции — ее нашли через неделю
Мужчине пришлось прийти в больницу дважды. Фото: AP News

Металлическая пластинка мешала британцу глотать и вызывала кровавый кашель.

Пожилой британец проглотил зубной протез во время операции. Он посчитал, что потерял его — но зубы нашли в горле через 8 дней.

Пенсионер обратился в больницу из-за проблем со сглатыванием и кровавым кашлем, сообщает AP News 13 августа. Медики отправили 72-летнего мужчину на рентген, диагностировали у него пневмонию и отправили домой лечиться антибиотиками. Второй визит в больницу наконец вскрыл проблемы — металлический протез с тремя фальшивыми зубами торчал в горле.

Пациент считал, что потерял вставную челюсть во время операции, которую перенес за неделю до этого. До сих неясно, как именно ему удалось проглотить железку, но издание утверждает, как с полдюжины таких случаев уже были зафиксированы ранее. Врачи подчеркнули, что протезы нужно доставать перед хирургией.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ребенку вырезали 526 зубов.

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