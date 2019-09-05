Школьный обед в Петербурге будет стоить 167 рублей

В следующем году подрастет стоимость льготного питания в школьных столовых Петербурга. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного.

Согласно проекту городского комитета по образованию, с начала 2020 года школьники смогут купить комплексный обед за 167 рублей. Сейчас его стоимость составляет 161 рубль. Также подрастет ценник на завтрак — с 59 до 61 рубля, а на обед — со 102 до 106 рублей. Стоимость питания в столовых вырастет в среднем на 3,4-3,9%.

Дети льготников по прежнему будут получать бесплатные обеды, либо частичную компенсацию за питание. Все остальные школьники должны оплачивать обеды согласно ценам, утвержденным Смольным.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в школах Ленобласти введут столовый этикет. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести столовый этикет для школьников, в частности — пользование столовыми ножами.