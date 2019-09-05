В школах Ленобласти введут столовый этикет

В школах Ленобласти введут столовый этикет
По мнению Дрозденко, культура поведения должна прививаться с детства. Фото: pixabay

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести столовый этикет для школьников, в частности — пользование столовыми ножами.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, глава Ленобласти посетил школу №2 в Луге, которая открылась после реновации 2 сентября. Он оценил качество проведенного ремонта, а также предложил ввести в обиход учащихся все столовые приборы.

По мнению Дрозденко, культура поведения и правила этикета должны прививаться с детства. Он заявил, что дети должны со школы уметь пользоваться всеми основными столовыми приборами. «И неправильно думать, что в школе не нужны столовые ножи», — добавил губернатор.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дрозденко открыл новую школу в самом дальнем поселке Ленобласти. Школа №7 станет самой современной на востоке Ленобласти и примет 350 школьников.

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