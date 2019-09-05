Петербургская «Северная волна» закрывается из-за падения спроса на рыбные деликатесы

Компания занималась переработкой и консервированием рыбной продукции, которая перестала приносить прибыль владельцу.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. «Северная волна» уже приступила к ликвидации производства. Совладелец компании Сергей Карпов объяснил решением снижением потребительского спроса – он считает, что люди не могут позволить себе взять нарезку, она доступна им только по большим праздникам.

В «Северное волне» отметили, что на ситуацию также повлияли события 2014 года – из-за санкций производство не смогло закупать рыбу в Норвегии, пришлось налаживать контакты с Перу и Чили. С тех пор качество продукции ухудшилось.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Хенкель» открывает новый завод в Тосно.

Новый объект в Тосно станет десятым заводом в России, запущенным компанией Henkel и шестым по счету производством строительного подразделения Henkel Bautechnik.