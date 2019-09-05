«Любэ» выпустила песню о любви к Санкт-Петербургу

Премьера песни состоялся во время концерта группы в Северной столице.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а также читатели GazetaSPb. Музыканты выступили в Ледовом дворце, где исполнили всеми любимые хиты и новую песню, посвященную Санкт-Петербургу и Дню начала Блокады Ленинграда. До этого ее анонсировал композитор Игорь Матвиенко – он объяснил, что песня поддерживает историческую память и не позволить забыть людям о подвиге народа. Текст песни написал поэт-песенник Джахан Поллыева.

Напоминаем, что «Любэ» уже выпускала песню и клип, в которых они хвалили полуостров Крым и новому мосту.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Боярский посвятил новую песню Петербургу. Как сообщает портал 78.ru, настроение и идея песни вдохновлены важным событием для петербуржцев, а именно — победой «Зенита» на Чемпионате России в прошлом году.