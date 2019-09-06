Вылет из Петербурга в Тунис задержали на 18 часов

В Пулково пассажиров оповестили о задержке рейса в последний момент. Фото: https://pixabay.com/

В Пулково пассажиров оповестили о задержке рейса в последний момент. Фото: https://pixabay.com/

После того как пассажиры прошли регистрацию и паспортный контроль, выяснилось, что в аэропорту попросту нет их самолета.

Рейс TU 261 авиакомпании Tunis Air должен следовать по маршруту Петербург-Монастир. Однако обозначенное на табло в Пулково время вылета — 4:15 утра, сменилось другим. Как сообщает портал 78.ru, теперь самолет покинет аэропорт лишь в 21:50. Об этом пассажиров известили после всех проверочных процедур. Воздушное судно, как выяснилось впоследствии, не прибыло из Туниса.

Таким образом, своего вылета люди вынуждены ждать 18 часов. Пострадавшим выделили талоны на питание и пообещали поселить в гостинице.

Как сообщала ранее GazetaSPb, ФАС заявила об отсутствии оснований для повышения цен на авиабилеты, которое прогнозировала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).