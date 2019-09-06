Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении российского самосознания

Журналист Матеуш Пискорский считает, что мероприятия, проводимые в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны, направлены против самосознания и государственности России.

Так, польские власти не стали приглашать российскую делегацию для участия в мемориальных мероприятиях. Однако, как сообщают РИА Новости, в списке приглашенных значилась Германия, сегодняшний партнер Польши в НАТО и Евросоюзе. Пискорский комментирует этот поступок как намеренный «удар по историко-международному сознанию современной России».

Журналист также отмечает терпение и выдержку российской стороны, с должной дипломатичностью принимающей провокационные действия польского правительства.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о том, что Польша объяснила, почему Россию не пригласили на годовщину Второй мировой войны.