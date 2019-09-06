Мальчика, пропавшего в красноярской тайге, нашли живым

Четырехлетний ребенок провел ночь в тайге в ожидании помощи. Фото: ГУСУСК РФ по Красноярскому краю

Четырехлетний ребенок провел ночь в тайге в ожидании помощи. Фото: ГУСУСК РФ по Красноярскому краю

Днем ранее в Красноярском крае в деревне Березовка Ирбейского района пропал четырехлетний ребенок. Сегодня в ходе спасательно-поисковой операции мальчика обнаружили живым.

Мальчик пропал из собственного дома, в котором вместе с ним была мать и трое младших детей. Как сообщает РИА Новости, следы ребенка обнаружили лишь на следующий день, в полутора километрах от дома, в лесу. Спустя некоторое время обнаружили и самого мальчика.

В поисках, продолжавшихся больше суток, участвовало свыше трехсот человек, включая волонтеров и местных жителей.

Мальчик не пострадал, но был очень напуган. В связи с этим, хотя его жизни ничего не угрожает, ребенка госпитализировали на несколько дней для наблюдения за состоянием.

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