В Петербурге открыли для посетителей сад Даниила Гранина

В Петербурге открыли для посетителей сад Даниила Гранина
Год назад безымянному скверу присвоили имя знаменитого писателя Даниила Гранина. Фото: https://www.gov.spb.ru

Сад имени писателя Даниила Гранина принял первых посетителей после реновации. Сквер, расположенный на Гангутской улице, участвовал в городской программе формирования комфортной среды.

Об открытии сада сообщили в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга. В обновленной зоне отдыха обустроили детскую игровую зона с подвесным мостиком, турниками и горками. Найдут для себя занятие как совсем малыши, так и дети постарше, для которых обустроена отдельная площадка. Газоны украсили молодыми рябинами, кленами, лиственницами и сиренью. Дорожки устланы новым мягким покрытием.

Саду Даниила Гранина присвоили имя писателя в 2018 году.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала об открытии обновленного сквера на Рощинской улице, известного как сквер «Женщина года», благодаря собраниям здесь лауреатов одноименного конкурса.

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