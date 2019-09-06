Бондаренко открыл Рощинский сад и Парк усадьбы Орловых-Денисовых

Парк графской усадьбы у Главной, Березовой и 2-Никитинской занимает территорию в 2,68 га. Фото: gov.spb.ru

Парк графской усадьбы у Главной, Березовой и 2-Никитинской занимает территорию в 2,68 га. Фото: gov.spb.ru

В общественные пространства Приморского и Московского районов Петербурга добавили скамеек и урн.

Вице губернатор Петербурга Николай Бондаренко открыл общественные пространства после реконструкции в двух районах Петербурга. Власти города обновили парк усадьбы Орловых-Денисовых и Рощинский сад.

На реконструкцию парка в Приморском районе Петербурга ушло 2 года Парк графской усадьбы занимает территорию в 2,68 га у Главной, Березово и 2-Никитинской. Рабочие подлечили больные деревья и срубили слишком старые и опасные. Откосы Графского пруда укрепили, в парке поставили по 12 скамеек и урн.

Бондаренко вместе с главой комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским посетил и Рощинский сад в Московском районе. Там поставили сцену и новые скамейки. Лауреаты конкурса «Женщина года» каждый год подновляют зеленые насаждения в саду.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге открыли сад Даниила Гранина.