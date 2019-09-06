Садоводство в Репино закрыли на карантин из-за туберкулеза

Теперь птиц нельзя ввозить и вывозить из зоны. Фото: pixabay.com

Теперь птиц нельзя ввозить и вывозить из зоны. Фото: pixabay.com

Очаг болезни нашли в голубятне СНТ Монолит — режим действует с сегодняшнего дня.

Ветеринары Санкт-Петербурга нашли очаг птичьего туберкулеза в Репино. Беглов установил в поселке Курортного района карантин — с пятницы 6 сентября и до дальнейшего распоряжения.

Распоряжение о вводе особого режима в садоводстве Монолит появилось на сайте правительства Петербурга 6 сентября. Распространителями оказались голуби. Теперь птиц нельзя ввозить и вывозить из зоны. Людей могут перестать пускать в СНТ, кроме тех, кто живет там постоянно.

Бактерии туберкулеза передаются от одной птице с другой при контакте с любыми выделениями, то есть птица может заразиться от подстилки, поилки, помета и так далее. При этом бактерии способны долго жить вне организма, что может затянуть сроки карантина. Каждую из инфицированных особей убивают.

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