Завершился летний ремонт Муринского парка

В Калининском районе Петербурга завершился ремонт масштабной зеленой зоны на площади свыше шести гектаров.

В Муринском парке завершились работы по реновации. Проект по обновлению его зеленой территории стал одним из крупнейших в летние месяцы в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба комитета по благоустройству.

Озеленительные работы проводились на площади свыше шести гектаров. Так, на участке зеленой зоны от проспекта Культуры до Гражданского проспекта были отремонтированы пешеходные дорожки и газоны, также была обновлена детская площадка и установлены несколько десятков садовых диванов.

В Муринском парке появились новые молодые хвойники, клены и кустарники. Садовники провели работы по оздоровлению деревьев. Не менее 10 тысяч цветов посадили в крупным цветнике в створе улицы Демьяна Бедного.

Второй этап озеленения Муринского парка на участке площадью два гектара со стороны Северного проспекта выполнят до конца этого года.

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