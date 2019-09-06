Среди погибших на судне в Калифорнии могла быть москвичка

Среди погибших на судне в Калифорнии могла быть москвичка
Пожарным и береговой охране удалось спасти двоих человек. Фото: @VCFD_PIO/ Twitter

Уроженка России Юлия Крашенная, предположительно, погибла при пожаре на судне в американском штате Калифорния.

Ее имя оказалось опубликовано в списке погибших. Девушка занимала должность менеджера в компании SpiralLinks, которая подтвердила журналистам, что погибшая является их сотрудницей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жертвами пожара на корабле в Калифорнии стали боле 30 человек.

Сигнал бедствия с горящего судна поступил около трех часов ночи по местному времени (в час дня по мск). Пожарным и береговой охране удалось спасти двоих человек, они получили ранения. Всего на борту, по данным СМИ, находилось 39 человек, включая экипаж и пассажиров. Судно отправилось в море в субботу, 31 августа, в ходе трехдневного тура для драйверов.

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Среди погибших на судне в Калифорнии могла быть москвичка
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