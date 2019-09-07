Автора конкурса на проект памятника Чайковскому у Мариинки выберут в 2020 году

В Петербурге объявили о старте архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому. Установить монумент планируется на площади перед концертным залом Мариинского театра.

Место обусловлено близостью к консерватории, в которой учился Чайковский. Там же неоднократно проходили премьеры произведений его авторства.

Конкурс на проект памятника организован комитетом по градостроительству и архитектуре. Провести его планируется в два этапа. На первом будет произведен отбор эскизов, на втором — подведены окончательные итоги. Промежуточные результаты конкурса станут известны в декабре 2019 года, победителя объявят в апреле 2020 года.

Заявки на участие принимаются с 9 сентября. Предложить свои проекты могут как российские, так и иностранные скульпторы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в 2020 году в России отметят 180-летие со дня рождения Петра Чайковского.