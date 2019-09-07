Сотню жильцов эвакуировали из-за пожара в шахте дома в Шушарах

В Шушарах утром 7 сентября эвакуировали сотню жителей дома по Вилеровскому переулку, 6. Причиной этого стал пожар в технологической шахте.

Сообщение о возгорании поступило в 9:47 утра. Местные жители жаловались на сильное задымление. Оно наблюдалась с 16 по 24 этаж. Предполагалось, что горит одна из квартир, пишет Piter.tv со ссылкой на Главное управление МЧС России по Петербургу.

Было решено эвакуировать жителей верхних этажей. Всего из здания вывели 100 человек. Пострадавших и погибших нет.

Очаг возгорания обнаружили в технологической шахте между первым и вторым этажами разноуровнего 16-25 этажного дома. Загорелся электрический кабель.

Ликвидировать пожар удалось к 11:00. С огнем боролись 36 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Василеостровском районе Петербурга в ночь на 6 сентября загорелась коммунальная квартира.