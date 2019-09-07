Ленинградский «СКА-Варяги» обменялся победами с «Тайфуном»

Ленинградский хоккейный клуб «СКА-Варяги» начал сезон с победы. Команда со счетом 5:4 обыграла владивостокский «Тайфун». В ответном матче преимущество одержали соперники — 1:4.
Команды встретились в рамках чемпионата МХЛ в «Хоккейном городе». Первый матч состоялся в четверг, 5 сентября. Счет открыл нападающий Никита Дишковский. Победить, как отметил хокеист, удалось благодаря самоотдаче.
«Потом ребята собрались, бились за себя, за герб на груди», — приводит слова Дишковского «ЛенТВ24».
Шайбами также отметились Никита Шуйдин, Даниил Цехановский и Евгений Сапельников.
Ответный матч состоялся 6 сентября. В этот раз преимущество было за владивостокским клубом. Итоговый счет — 1:4. Автором единственной шайбы стал Денис Михнин.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зампредседателя совета директоров СКА Роман Ротенберг назвал СКА сильнейшим в Европе хоккейным клубом.