Ленинградский «СКА-Варяги» обменялся победами с «Тайфуном»

"СКА-Варяги" и "Тайфун" провели два матча. Фото: variagi.ska.ru

"СКА-Варяги" и "Тайфун" провели два матча. Фото: variagi.ska.ru

Ленинградский хоккейный клуб «СКА-Варяги» начал сезон с победы. Команда со счетом 5:4 обыграла владивостокский «Тайфун». В ответном матче преимущество одержали соперники — 1:4.

Команды встретились в рамках чемпионата МХЛ в «Хоккейном городе». Первый матч состоялся в четверг, 5 сентября. Счет открыл нападающий Никита Дишковский. Победить, как отметил хокеист, удалось благодаря самоотдаче.

«Потом ребята собрались, бились за себя, за герб на груди», — приводит слова Дишковского «ЛенТВ24».

Шайбами также отметились Никита Шуйдин, Даниил Цехановский и Евгений Сапельников.

Ответный матч состоялся 6 сентября. В этот раз преимущество было за владивостокским клубом. Итоговый счет — 1:4. Автором единственной шайбы стал Денис Михнин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зампредседателя совета директоров СКА Роман Ротенберг назвал СКА сильнейшим в Европе хоккейным клубом.