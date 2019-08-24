Ротенберг рассказал об успехах СКА

Он считает, что петербургский хоккейный клуб является сильнейшим в Европе.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Обо всем рассказал зампредседателя совета директоров хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг во время презентации СКА. Он заявил, что за клуб болеет огромное количество людей – по России ребят поддерживают пять миллионов человек. За последнее время СКА заработал 1 миллиард рублей. Ротенберг уверен, что петербургский клуб можно считать самым успешным в Европе – в последние пять лет он завоевывал медали КХЛ, а также дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, проиграв «Уфе». Это поражение стало первым для «Зенита» в нынешнем сезоне чемпионата России. Для «Уфы» это уже третья победа в текущем сезоне РПЛ.

Петербуржцы лидируют в турнирной таблице с 14 очками. «Уфа» находится на девятом месте (10 очков).