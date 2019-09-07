Турист из России утонул на курорте во Вьтнаме

Российский турист утонул на курорте Муйне во Вьетнаме. Мужчина отправился купаться, несмотря на запрет из-за погодных условий, сообщает вьетнамский новостной портал VnExpress.

Тело российского туриста нашли в 100 км от берега. Пострадавшего доставили на берег, но не смогли откачать. Мужчина скончался.

Погибшим, по данным вьетнамских правоохранительных органов, оказался 46-летний Александр из России. Туриста опознала жена, которая отдыхала вместе с ним на курорте. Женщина рассказала, что её муж пошел на пляж сразу после завтрака.

Находиться в южной вьетнамской провинции Биньтхуан погибший турист и его супруга планировали со 2 по 3 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во время экскурсии в районе реки Реж утонул 12-летний воспитанник детского дома. Мальчик находился в составе группы, которая отправилась в Свердловскую область.