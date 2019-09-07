Девочка из Нигерии за четыре месяца выпустила 30 компьютерных игр

Талантливая программистка научилась всему в компьютерном лагере.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем сообщило Reuters в Twitter. Десятилетняя Базил Окпара из Нигерии посетила компьютерный лагерь, где научилась создавать игры. Всего за четыре месяца она выпустила 30 штук – по сюжету одной из них, человек должен защищать планету от нападения «лягушек». Она рассказала, что ей нравится выпускать игры, потому что она любит в них их играть.

Напоминаем, что в Африке довольно непростая ситуация с интернетом. Только 16% населения может выйти в сеть, так что Базил – настоящая находка. Вполне возможно, что ее увлечение перерастет в дело всей жизни.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что онлайн-игры могут заставить пожилых людей «поумнеть». Американские ученые из Университета Калифорнии в Ирвине провели исследование для того, чтобы проверить, насколько жизнеспособна их теория о том, что компьютерные игры позволяют развить многозадачность у стариков.