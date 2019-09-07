Пьяные еноты насторожили жителей Оттавы

Специалисты посоветовали не пытаться отрезвить животных, а дать им поспать. Фото: pixabay.com

Специалисты посоветовали не пытаться отрезвить животных, а дать им поспать. Фото: pixabay.com

Жители одного из районов на юге Оттавы в Канаде все чаще встречают енотов, которые ведут себя странно. Со слов очевидцев, животных будто напоили.

Одна из местных жительниц рассказала, что енот, которого она встретила на заднем дворе своего дома, еле двигался. Женщина добавила, что он шатался и с трудом передвигал лапы. В результате чего жительница решила обратиться в Службу защиты животных.

Как сообщает CBS News, в результате осмотра выяснилось, что одной из причин такого поведения могли стать упавшие с деревьев, забродившие фрукты.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Невзоров назвал енотов Северной столицы самыми безжалостными.