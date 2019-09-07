Петербуржец бросил автомобиль посреди дороги на «Звездной»

Автомобилист отправился ужинать в ресторан, а другим теперь не проехать по улице.

Об этом стало известно 7 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Машину неумело припарковали на Звездной улице в Московском районе недалеко от ТРК «Континент». Она стоит практически посередине дороги, это мешает другим участникам движения. Люди уверяют, что владелец машины ушел ужинать в ресторан «Бахрома». Их возмутило, что он даже не оставил номера телефона для связи.

«Ни номера телефона, никакой информации. Как выяснилось, это чучело пошло ужинать в Бахрому»,

— возмущается автор поста.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что женщина, размахивающая битой и разъезжающая по тротуарам в Приморском районе, наказана. Инцидент не оставил равнодушными сотрудников ГИБДД, которые нашли петербурженку и составили в отношении нее протокол об административном правонарушении.