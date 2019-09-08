Председатель комиссии в Купчино опроверг погоню за бюллетенями

Председатель комиссии в Купчино опроверг погоню за бюллетенями
Наблюдатель внепартийного проекта Школа Молодого Политика убедился, что председатель комиссии находится на своем месте. Фото: YouTube-канал Агентство Бизнес Новостей

Очередная ложная информация о нарушениях на избирательных участках опровергнута. В Сети распространили данные о «побеге» председателя комиссии.

Председателя участковой избирательной комиссии 1482 Невского района обвинили в «побеге» с участка и сообщили, что на место происшествия даже якобы вызвали полицию. Однако немногим позже на YouTube-канале АБН появилось опровержение. На видео заметно, что председатель комиссии Анна Чапская никуда не убегала, да и одета в не самое подходящее для бега платье. Видео предоставил наблюдатель открытого проекта Школа Молодого политика.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что петербуржцев предупредили о возможных информационных вбросах, связанных с выборами губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных округов, проходящих 8 сентября. Горожанам советуют не доверять непроверенной информации.

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