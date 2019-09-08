Борисов: Superjet стал неконкурентоспособным из-за санкций

Российский самолет Sukhoi Superjet стал неконкурентоспособным с точки зрения цены. Стоимость его комплектующих выросла из-за санкций, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Иностранные поставщики, как отметил Борисов, отказываются размещать производство деталей в России. При этом цены на зарубежные комплектующие становятся выше.

«Стали вводиться санкции, поставщики стали повышать цены на свою продукцию, отказываться локализовывать сборку агрегатную на территории России, как произошло с двигателем Sam-146», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Для того, чтобы сохранить Sukhoi Superjet на рынке, необходимо провести большую работу по импортозамещению, считает Борисов.

На сегодняшний день в эксплуатации находится 138 самолетов Superjet.

Ранее совладелец S7 Group Владислав Филев заявил о том, что Минпромторг может отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест