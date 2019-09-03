Совладелец S7 заявил о прекращении выпуска Sukhoi SuperJet на 75 мест

Совладелец S7 заявил о прекращении выпуска Sukhoi SuperJet на 75 мест
Спрос на другие модели SSJ выше. Фото: scac.ru

Минпромторг России решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест. Об этом рассказал председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев.

Отказаться от укороченных версий суперджета, по его словам, решено из-за отсутствия спроса.

«У них основной заказчик – «Аэрофлот», и он берет 100-местную машину», — отметил Филев в интервью «Ведомостям».

О том, что выпуск Sukhoi SuperJet на 75 мест будет остановлен, совладелец S7 Group узнал на совещании по развитию региональной авиации две недели назад.

В Минпромторге информацию об отказе развития семейства SSJ опровергли. В частности, в ведомстве сообщили, что в России разрабатывается отечественный двигатель и комплектующие для Sukhoi SuperJet-75.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минздрав решил приобрести французский самолет Falcon 7X вместо российского Sukhoi Superjet 100.

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