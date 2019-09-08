Жительница Аризоны разбилась, упав со скалы в парке Йосемити

29-летняя девушка совершала восхождение на вершину Хаф-Доум в национальном парке Йосемити, но сорвалась со 150-метровой высоты. Падение оказалось фатальным.

Американка Дэниэль Бернетт собиралась посетить необычную достопримечательность, а именно — знамениты гранитные скалы Хаф-Доум, расположенные в национальном парке Йосемити, штат Калифорния. Высота скал Хаф-Доум больше 2,5 тысяч метров над уровнем моря.

Крутой, каменистый склон под ногами путешественницы сыграл злую шутку, девушка упала с высоты в 150 метров. К моменту прибытия помощи жительница Лейк-Хавасу-Сити скончалась.

Примечательно, что каждый деень совершить подъем на вершину разрешается только одному из 300 человек, победителя выбирают с помощью лотереи.

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