На Фронтовой нашли ручную гранату времен ВОВ

На Фронтовой нашли ручную гранату времен ВОВ
Гранаты Ф-1. Фото: Википедия

В Петродворцовом районе Петербурга 8 сентября обнаружили гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был найден недалеко от дома 3, литера А по Фронтовой улице.

Гранату нашли около 13:15 часов. Три часа спустя боеприпас был вывезен на полигон, сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу. Боеприпас будет уничтожена силами ОМОН.

Граната Ф-1 относится к типу противопехотных оборонительных. Радиус разлета её осколков доходит до 200 метров. Вес её составляет порядка 600 г. Граната Ф-1 широко применялась на всех фронтах во времена Великой Отечественной войны. В частности, она использовалась как противотанковое средство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Московском районе Петербурга близ дома №11 по 1-му Предпортовому проезду обнаружили боеприпас времен ВОВ. Находка была вывезена на полигон для ликвидации.

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