Между Петербургом и ДНР начнут ходить прямые поезда

Железнодорожное сообщение между ДНР и крупными городами России может быть запущено в ближайшее время. Ожидается, что пассажирские поезда начнут ходить из Донецка в Москву и Петербург.

Об этом рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на встрече с молодежью на образовательной площадке общественного движения «Донецкая Республика».

Он отметил, что поезда будут курсировать между городами без пересадок.

«Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Глава ДНР также добавил, что рассматривается возможность запуска поездов между Донецком и другими городами России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поезда по Крымскому мосту, соединяющему Керченский и Таманский полуострова, начнут ходить в конце 2019 года.