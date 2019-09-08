Между Петербургом и ДНР начнут ходить прямые поезда

Железнодорожное сообщение между ДНР и крупными городами России может быть запущено в ближайшее время. Ожидается, что пассажирские поезда начнут ходить из Донецка в Москву и Петербург.
Об этом рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на встрече с молодежью на образовательной площадке общественного движения «Донецкая Республика».
Он отметил, что поезда будут курсировать между городами без пересадок.
«Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».
Глава ДНР также добавил, что рассматривается возможность запуска поездов между Донецком и другими городами России.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поезда по Крымскому мосту, соединяющему Керченский и Таманский полуострова, начнут ходить в конце 2019 года.