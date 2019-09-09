Иван Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»

Лауреатом премии «Камертон» памяти Анны Политковской стал российский журналист Иван Голунов.

Премию Голунову вручили в ходе торжественной церемонии Большом зале Московской консерватории в Международный день солидарности журналистов, 8 сентября, передает ТАСС. Жюри единогласно проголосовало за вручение премии именно Голунову.

По словам главы Союза журналистов Владимира Соловьева, награда вручается не только журналисту, но и всему российскому обществу, которое «ощутило себя пон-новому» после скандальной истории Голунова. Сам лауреат отметил, что эта награда вручена для всех, кого затронуло его дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что четырех полицейских уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.

Напомним, Ивана Голунова задержали на улице 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что вещества ему подбросили полицейские. Дело было прекращено 11 июля в связи с недоказанностью вины Голунова.