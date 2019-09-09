Клыкастая полусъеденная гусеница свалилась на британцев

Клыкастая полусъеденная гусеница свалилась на британцев
Насекомое вызвало "бурю в стакане". Фото: скриншот видео HullLive

Никто не может определить, что именно за животное сидит под стеклянным стаканом — у него клюв и клыки.

Жительница Великобритании нашла в своем доме неизвестное существо. Теперь жители Анлаби пытаются выяснить, что за жуткий гость сидит под их стаканом.

Животное похоже одновременно на змею и гигантскую гусеницу, сообщает HullLive. При этом Венди Грей, жительница дома, заявила, что гусеница выглядит наполовину съеденной. Она описала животное как имеющее клюв и небольшие клыки. Существо живо, несмотря на то, что внутренности свисают из тела, и двигается всякий раз, когда пара осмеливается приподнять стакан.

Пока что издание предположило, что к британцам попала гусеница винного бражника, но здесь необходимо мнение эксперта.

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