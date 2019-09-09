Сестрорецк остается без “Яндекс.Драйва”

Каршеринг-авто не смогут парковаться в городе до следующего лета.

Оператор каршеринг-авто “Яндекс.Драйв” запретил оставлять машины в Сестрорецке с 15 сентября и до лета 2020 года. В сообщении оператора от 9 сентября сказано, что город закрывают на просушку — это, вероятно, шутка. Пока что оператор не стал уточнять причины ограничений и раскрывать дальнейшие планы развития сервиса в города в Курортном районе Петербурга.

Население Сестрорецка составляет 42 тысячи человек. За первые 6 месяцев 2019 года автомобили каршеринга поучаствовали в 212 ДТП с пострадавшими по всей России, по данным МВД. В них пострадали 277 человек и 10 человек погибли, при этом большая часть аварий произошла в Петербурге и Москве.

Ранее GazetaSPb рассказала о статистике ДТП с каршерингом и объяснила, много их или мало.