В школе Адмиралтейского района складывают телефоны в ящик

Под записью в соцсетях уже идут дискуссии. Фото: скриншот VK

Под записью в соцсетях уже идут дискуссии. Фото: скриншот VK

В Санкт-Петербурге ищут способы ограничить использование гаджетов в учебное время.

В одной из школ Санкт-Петербурга проводят эксперимент с телефонами школьников. Смартфоны обязали оставлять в специальном ящике, который лежит на видном месте во время занятий.

Фотография из класса одной из школ Адмиралтейского района Петербурга появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное” 9 сентября. Предполагается, что школьники перестанут отвлекаться на гаджеты во время занятий.

Информация о возможном лишении школьников телефонов на время занятий появилась в августе — стало известно, что над инициативой работают в Минпросвещения. Позже в Рособрнадзоре уточнили, что речь не идет о запрете — школам лишь рекомендуют принять меры по использованию телефонов на уроках, о чем GazetaSPb сообщила ранее.