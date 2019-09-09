Обвиняемый в нападении на Памфилову арестован до ноября

Обвиняемый в нападении на Памфилову арестован до ноября
Элла Памфилова. Фото: пресс-служба ЦИК России

Решением Басманного суда Бахыт Карабалаев арестован на два месяца по делу о разбое с проникновением в жилище. Его обвиняют в нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.

Под стражей Карабалаев пробудет до 6 ноября. На аресте обвиняемого в качестве меры пресечения настаивало следствие.

Карабалаев признал вину и согласился с решением суда, пишет «ТАСС». Обвиняемый также утверждает, что выбрал дом Памфиловой случайно, так как тот располагался недалеко от места его ночлега.

Напомним, в ночь на 6 сентября неизвестный проник в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в подмосковной Истре. Злоумышленник напал на хозяйку с электрошокером. Мужчина позже был задержен. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии Бахыт Карабалаев. Мужчине предъявлено обвинение по статье «разбой, совершенный с проникновением в жилище».

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Обвиняемый в нападении на Памфилову арестован до ноября
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