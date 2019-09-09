Все больше жертв теракта 11 сентября заболевают раком

Все больше жертв теракта 11 сентября заболевают раком
Башни-близнецы Всемирного торгового центра. Фото: https://pixabay.com/

На протяжении 15 лет за пострадавшими в самом массовом теракте в истории наблюдали американские ученые. У 4 тысяч из 16 обнаружили рак.

Всего ученые наблюдают 16 тысяч причастных к трагедии 11 сентября. Среди них 6 тысяч пострадавших и 10 тысяч спасателей и пожарных. По информации ТАСС, подверженность онкологическим заболеваниям среди данного круга людей выросла с 10% до 30%.

Высказывают несколько версий, что могло послужить причинами такого явления. Одна из них — естественное старение жертв трагедии, в связи с чем возрастное ослабление организма. Также нельзя исключать, что во время спасательных операций люди вдыхали множество опасных для жизни материалов, таких как, к примеру, асбест.

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошел теракт, в результате которого обрушились башни Всемирного торгового центра. Жертвами происшествия стали 2977 человека.

Ранее GazetaSPb сообщала о пожаре на корабле в Калифорнии, в результате которого погибли более 30 человек.

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