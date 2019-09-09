Рэпер Серега рассказал, что хочет получить гражданство Украины

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серега и Полиграф ШарикOFF, планирует получить гражданство Украины. Об этом он заявил в эфире шестого сезона украинского шоу «Танцы со звездами».

«Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина — для меня это свобода», — рассказал рэпер.

Серега признался, что чувствует себя хорошо в Украине и хочет быть среди жителей этой страны. Он добавил, что именно в Украине встретил женщину, которая стала матерью его детей — двух сыновей.

О своих планах Серега рассказал в профайле перед танцевальным номером. В этом выпуске «Танцев со звездами» он вместе с партнершей Аделиной Дели исполнил пасодобль под песню «Ой, не ходи, Грицю».

Отметим, что у Сереги есть бессрочный вид на жительство Украины.

В России рэпер известен такими хитами как «Черный бумер», «Возле дома твоего», «Дискомалярия» и «Король ринга».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывшему главе Грузии Михаилу Саакашвили вернули украинское гражданство.