Рэпер Серега рассказал, что хочет получить гражданство Украины

Рэпер Серега рассказал, что хочет получить гражданство Украины
Серёга рассказал, почему хочет украинский паспорт. Скриншот: YouTube

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серега и Полиграф ШарикOFF, планирует получить гражданство Украины. Об этом он заявил в эфире шестого сезона украинского шоу «Танцы со звездами».

«Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина — для меня это свобода», — рассказал рэпер.

Серега признался, что чувствует себя хорошо в Украине и хочет быть среди жителей этой страны. Он добавил, что именно в Украине встретил женщину, которая стала матерью его детей — двух сыновей.

О своих планах Серега рассказал в профайле перед танцевальным номером. В этом выпуске «Танцев со звездами» он вместе с партнершей Аделиной Дели исполнил пасодобль под песню «Ой, не ходи, Грицю».

Отметим, что у Сереги есть бессрочный вид на жительство Украины.

В России рэпер известен такими хитами как «Черный бумер», «Возле дома твоего», «Дискомалярия» и «Король ринга».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывшему главе Грузии Михаилу Саакашвили вернули украинское гражданство.

гражданство рэпер украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рэпер Серега рассказал, что хочет получить гражданство Украины
Причиной сбоя на фиолетовой ветке стал остановившийся поезд
В Петергофе двоих задержали после разборок с полицейским
Все больше жертв теракта 11 сентября заболевают раком
За выходные в Ленобласти четыре человека погибли в ДТП
Обвиняемый в нападении на Памфилову арестован до ноября
Итоги муниципальных выборов в Петербурге все еще не подвели
Кому в Правительстве Петербурга грозит отставка после выборов