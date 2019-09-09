На «Газпром Арене» в пятницу 13-го пройдет «Кошмарный променад»

На &#171;Газпром Арене&#187; в пятницу 13-го пройдет &#171;Кошмарный променад&#187;
Развлекательные мероприятия пройдут на трибуне В. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Перед матчем «Зенита» с тульским «Арсеналом», который состоится в эту пятницу, 13 сентября, болельщикам предстоит встреча с зомби, скелетами, мумиями и мертвыми невестами.

Как сообщает пресс-служба ФК «Зенит», «Парад кошмаров», который организаторы матча проведут в рамках развлекательной программы за два часа до начала игры, пройдет на трибуне В. Среди «кошмаров», с которыми предстоит столкнуться фанатам футбола будут зомби, скелеты, мумии и многие другие.

В пятницу 13-го зрители матча также смогут узнать свою судьбу у лучших гадалок, поучаствовать в эстафете народных примет, послушать чтение страшилок в исполнении профессиональных актрис, а также пройти «Жуткий квест» с червями, слизнями и лесником с топором.

Гости также могут побывать на live-выступлениях и поиграть в «жуткий теннис».

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Семак хочет вернуть Кокорина в «Зенит».

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