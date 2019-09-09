В Южной Осетии приняли решение о закрытии границы с Грузией

Закрыть границу с Грузией в Цхинвале решили из-за создания Тбилиси напряженности на граничащих с Южной Осетией территориях.

Правительство Южной Осетии постановило о закрытии пунктов пересечения границы «Раздахан» и «Синагур». Причиной тому стали провокационные действия грузинских властей, которые в Южной Осетии расценивают как «признаки гибридной войны».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы КГБ Южной Осетии Екатерину Бязрову, осетинские спецслужбы считают, что «официальный Тбилиси» по-прежнему придерживается политики уничтожения осетинского народа. Поддержку в этом «официальному Тбилиси» оказывают западные союзники.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что президент Грузинской республики Саломе Зурабишвили объяснила, когда Грузия и Россия смогут восстановить отношения.