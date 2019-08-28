Зурабишвили объяснила, когда Россия и Грузия восстановят отношения

После избрания в декабре Зурабишвили отказалась работать с Россией, но сотрудничает с Белоруссией и Украиной. Фото: Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили, president.gov.ua

После избрания в декабре Зурабишвили отказалась работать с Россией, но сотрудничает с Белоруссией и Украиной. Фото: Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили, president.gov.ua

Президент республики заявила, что РФ должна перестать строить отношения на принуждении.

Саломе Зурабишвили считает, что Россия должна изменить свое отношение к Грузии. Только в этом случае дипломатические контакты двух стран можно восстановить.

Президент Грузии подчеркнула, что две страны разорвали отношения в 2008 году. В интервью Euronews 28 августа она заявила, что Россия должна понять, что не может ни к чему принуждать своего “маленького соседа”.

Грузия разорвала отношения с РФ и вышла из СНГ после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Авиационное сообщение между странами наладили в 2010 году, в 2012 году Грузия ввела безвизовый режим для краткосрочного въезда для россиян, но после антироссийских протестов в республике Путин в июле запретил прямые полеты из РФ к соседу. Зурабишвили победила на выборах в декабре 2018 года и отказалась от сотрудничества с РФ.

Ранее GazetaSPb сообщила, что возобновлять авиасообщение с Грузией не планируется.