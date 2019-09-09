Никита Михалков: «Оскар» имеет мало отношения к искусству

По словам режиссера, он даже не рассчитывает на пользу от реформирования оскаровского комитета. Фото: http://kremlin.ru

По словам режиссера, он даже не рассчитывает на пользу от реформирования оскаровского комитета. Фото: http://kremlin.ru

Председатель союза кинематографистов РФ и обладатель «Оскара» Никита Михалков сказал, что не верит в оскаровский комитет и считает премию политизированной.

Режиссер отметил, что на данный момент решение о номинировании картины на «Оскар» принимается не на основе её художественной ценности, а исходя из текущей политической повестки. Как передает ТАСС, Михалков высказал мнение, что сейчас для успешного фильма важнее наличие в сценарии однополой любви и «примитивная толерантность» и превратно понимаемый «мультикультурализм» в подборе актеров.

Деятель кино отметил, что среди российских фильмов, планирующихся к выдвижению на «Оскар» в сентябре, фаворитов для него нет.

Напомним, что режиссер получил «Оскара» в 1994 году за фильм «Утомленные солнцем».

Ранее GazetaSPb писала о том, что Михалков рассказал о своем состоянии после семи операций.