На свадьбу в Кронштадте возлюбленные приехали на эвакуаторе

Торжество претендует на звание самой экстравагантной свадьбы года. Фото: скрин из видео ЛЕНТВ 24.

Торжество претендует на звание самой экстравагантной свадьбы года. Фото: скрин из видео ЛЕНТВ 24.

Свадебный кортеж из эвакуаторов можно назвать самым экстравагантным года. Такое сопровождение прибыло за влюбленными в Петербург.

Идея заменить обычные автомобили на эвакуаторы пришла жениху, который работает водителем данного транспорта. Шарами были украшены с десяток грузовых машин.

Мужчина рассказал, что в профессии он 12 лет и решил, что «так будет красиво». Он также отметил, что хотел сделать что-то необычно.

До ЗАГСа Кронштадта будущие супруги добрались на привычном транспорте – синем эвакуаторе.

Как сообщает ЛЕНТВ24, молодожены скоро отправятся в новое путешествие, они решили венчаться.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жители были удивлены, увидев ряд украшенных эвакуаторов на дорогах Санкт-Петербурга.