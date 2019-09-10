Девушка чудом выжила в свой день рождения после обрушения потолка на Петроградке

Девушка чудом выжила в свой день рождения после обрушения потолка на Петроградке
Запись опубликована в "ВКонтакте". Фото: vk.com/spb_today

Жительница Северной столицы чуть не погибла в собственный день рождения. Сегодня, 10 сентября, на нее рухнул подвесной потолок.

Она рассказала, что «по счастливой случайности» ее только задело по касательной, из-за чего она получила сотрясение. Именинница также добавила, что в результате инцидента кроме нее никто не пострадал.

Все произошло рано утром в бизнес-центре «Сити-центр» на Петроградской набережной. Запись пострадавшая опубликовала в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Она также прикрепила фотографии, на которых видно, что на полу лежат железные фрагменты и доски.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в лесу Петербурга откопали чемодан, внутри которого было тело женщины.

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