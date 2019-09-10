Toyota пересекла двойную сплошную и потеряла колесо на Благодатной улице

Toyota пересекла двойную сплошную и потеряла колесо на Благодатной улице
Экстренных служб на фотографиях не видно. Фото: vk.com/spb_today

На Благодатной улице в Северной столице произошло серьезное ДТП. Сегодня утром, 10 сентября, там столкнулись два легковых автомобиля.

Со слов очевидцев, Toyota не успела завершить маневр. Водитель пытался развернуться через двойную сплошную и влетел в BMW, который ехал по трамвайным путям.

Информация о пострадавших не сообщается. Обо всем рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что в результате удара машины сильно пострадали, колесо одной из них отлетело.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в бизнес-центре на Петроградке обвалился потолок. В этот момент в помещении находилась девушка, которая отделалась сотрясением. больше никто не пострадал.

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Toyota пересекла двойную сплошную и потеряла колесо на Благодатной улице