Петербуржец получил «условку» за смертельное ДТП в Рыбацком

Петербуржец получил &#171;условку&#187; за смертельное ДТП в Рыбацком
Мужчину лишили прав. Фото: pixabay.com

В Невском районе Северной столицы суд вынес приговор в отношении гражданина, виновного в смертельном ДТП.

Трагический инцидент случился в апреле настоящего года. Виновник ехал за рулем Skoda Rapid по Рыбацкому проспекту в сторону улицы Дмитрия Устинова. Двигаясь со скоростью около 10 км/ч, он попытался повернуть налево, нарушая правила, и создал помеху для мотоциклиста,

По факту нарушения ПДД было возбуждено уголовное дело.

Мужчина признал свою вину. Его обязали выплатить компенсацию в 900 тыс. рублей и лишили водительских прав. Он также получил два года условно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в результате нарушения правил дорожного движения Toyota столкнулась с BMW и потеряла колесо.

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