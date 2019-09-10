В Пикалево местный житель неоднократно насиловал дочь сожительницы

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти завершилось расследование дела в отношении мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой, дочери своей сожительницы.

Согласно версии следствия, три эпизода сексуального насилия в отношении семилетней дочери своей подруги обвиняемый совершил в период с август 2013 года по апрель 2014 года в Пикалево. При этом он был осведомлен о малолетнем возрасте ребенка, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

О преступлении долго не было известно из-за переезда семьи в другой регион, где мужчину осудили за совершение аналогичного преступления в отношении другого ребенка. Мать пострадавшей узнала о произошедшем лишь спустя несколько лет, вернувшись в Пикалево.

Сейчас мужчина находится под стражей, он признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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